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В Нигерии боевики похитили около 200 школьников


31.5.2021 15:09
В Нигерии боевики похитили около 200 школьниковФото: pressafrik.com

Группа вооруженных злоумышленников ворвалась на территорию школы в городе Тегина накануне, 30 мая, сообщают зарубежные СМИ.

Со ссылкой на заявление властей нигерийского штата Нигер уточняется, что бандиты похитили около 200 учащихся.

Как стало известно, нападавшие вели стрельбу, ранив двух человек. Один из пострадавших позже скончался в больнице, состояние второго врачи оценивают как крайне тяжелое, пишет газета Punch.

В администрации штата, подтвердив сведения об инциденте, пока не смогли назвать точное количество похищенных детей. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

В прошлом в Нигерии исламисты уже не раз совершали нападения на учебные заведения, уводя за собой десятки и даже сотни детей. Большой резонанс получил инцидент, случившийся в апреле 2014 года, когда радикалы прибыли в деревню Варабе и похитили около трехсот девочек в возрасте от 12 до 15 лет. На случившееся отреагировали супруга президента США Мишель Обама и множество звезд.

Спустя два года более двадцати девочек были освобождены при посредничестве Красного Креста, еще через несколько месяцев боевики отпустили около 80 школьниц по договоренности с правительством Нигерии. Двух девочек смогли освободить военные. Остальные дети, т.е. более ста человек, якобы погибли под ударами правительственной авиации, заявили радикалы.

Автор: Злата Богатова

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