ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Новосибирской области умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС
В Новосибирской области умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС
В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажира
В Москве задержан таксист, подозреваемый в убийстве пассажира
Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД Белоруссии
Лукашенко может помиловать Сапегу, допустил глава МИД Белоруссии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Россия продлевает ограничение авиасообщения с ТурциейРоссия продлевает ограничение авиасообщения с Турцией
Военный дрон впервые самостоятельно атаковал человекаВоенный дрон впервые самостоятельно атаковал человека
Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов, заявил ПесковПутин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов, заявил Песков
В Италии 19-летний гонщик насмерть разбился на квалификации Moto3В Италии 19-летний гонщик насмерть разбился на квалификации Moto3
Российские ученые доказали, что человек охотился на пещерного медведяРоссийские ученые доказали, что человек охотился на пещерного медведя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Ученые: Громкие звуки помогут справиться с чувством одиночества


31.5.2021 09:10
Ученые: Громкие звуки помогут справиться с чувством одиночестваФото: ophthalmology360.com

Австралийские ученые выяснили, что одинокие и изолированные люди чаще предпочитают громкую музыку или фоновый шум, поэтому такие звуки можно использовать для преодоления негативных эмоций.

Открытие сделали исследователи из Университета Джеймса Кука, опубликовавшие отчет в Personality and Social Psychology Bulletin.

Выводы специалистов основаны на результатах двенадцати экспериментов, в которых участвовали добровольцы из Австралии, Великобритании, Сингапура и Соединенных Штатов. Ученые пытались выяснить, как громкость звуков может воздействовать на состояние людей, в частности, чувство одиночества.

Специалисты резюмировали, что при более громких звуках испытуемые ощущали себя ближе к другим. Кроме того, в условиях вынужденной изоляции они чаще отдавали предпочтение шуму. По мнению австралийских ученых, такие звуки способны компенсировать такие последствия социальной изоляции как гнев, одиночество и чувство подавленности.

Под влиянием громких звуков формировалась более "социальная атмосфера". Отвлекаясь, одинокие люди вполне могут облегчить негативные чувства и смягчить последствия, подчеркивается в отчете.

Ранее международная цифровая компания UneeQ, базирующаяся в Новой Зеландии и США, запустила проект Digital Einstein (Цифровой Эйнштейн). Событие было приурочено к 100-летнему юбилею со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике.

Образ выдающегося ученого представили как изображение, управляемое диалоговым и эмпирическим искусственным интеллектом. Разработчики выражали надежду, что их творение поможет представителям разных поколений, которые в последнее время пострадали от одиночества из-за пандемии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Волгограде в машине найдены тела мужчины и девочки-подросткаВ Волгограде в машине найдены тела мужчины и девочки-подростка
Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19
Российские ученые доказали, что человек охотился на пещерного медведяРоссийские ученые доказали, что человек охотился на пещерного медведя
Герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавирусаГерцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса
Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от Анджелины ДжолиБрэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от Анджелины Джоли

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru