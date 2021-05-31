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Ученые: Громкие звуки помогут справиться с чувством одиночества
31.5.2021 09:10
Фото: ophthalmology360.com
Австралийские ученые выяснили, что одинокие и изолированные люди чаще предпочитают громкую музыку или фоновый шум, поэтому такие звуки можно использовать для преодоления негативных эмоций.
Открытие сделали исследователи из Университета Джеймса Кука, опубликовавшие отчет в Personality and Social Psychology Bulletin.
Выводы специалистов основаны на результатах двенадцати экспериментов, в которых участвовали добровольцы из Австралии, Великобритании, Сингапура и Соединенных Штатов. Ученые пытались выяснить, как громкость звуков может воздействовать на состояние людей, в частности, чувство одиночества.
Специалисты резюмировали, что при более громких звуках испытуемые ощущали себя ближе к другим. Кроме того, в условиях вынужденной изоляции они чаще отдавали предпочтение шуму. По мнению австралийских ученых, такие звуки способны компенсировать такие последствия социальной изоляции как гнев, одиночество и чувство подавленности.
Под влиянием громких звуков формировалась более "социальная атмосфера". Отвлекаясь, одинокие люди вполне могут облегчить негативные чувства и смягчить последствия, подчеркивается в отчете.
Ранее международная цифровая компания UneeQ, базирующаяся в Новой Зеландии и США, запустила проект Digital Einstein (Цифровой Эйнштейн). Событие было приурочено к 100-летнему юбилею со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике.
Образ выдающегося ученого представили как изображение, управляемое диалоговым и эмпирическим искусственным интеллектом. Разработчики выражали надежду, что их творение поможет представителям разных поколений, которые в последнее время пострадали от одиночества из-за пандемии.
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