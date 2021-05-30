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СМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемии


30.5.2021 23:28
СМИ: Жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от коронавируса до пандемииФото: rollingstone.com

Супруга одного из вирусологов, работавших в лаборатории китайского Уханя, скончалась в декабре 2019 года, еще до того, как было объявлено о пандемии.

Как передает Daily Caller со ссылкой на экс-сотрудника Госдепа США Дэвида Ашера, женщина могла умереть от коронавируса.

По словам бывшего сотрудника американского Госдепартамента, который занимался расследованием происхождения COVID-19, смерть супруги вирусолога из Уханя могла являться первым свидетельством распространения опасного вируса.

Как пояснил Дэвид Ашер, информация поступила от представителя Уханьского института вирусологии. Работник учреждения, рассказавший о смерти жены коллеги, уточнил, что власти КНР эти сведения "скрывали в течение месяца".

Ранее американская газета со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества Соединенных Штатов рассказала о нескольких сотрудниках Уханьского института вирусологии КНР, которые могли еще в ноябре 2019 года заболеть коронавирусом. В Пекине эту информацию решительно опровергли.

Как напомнил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь, в минувшем марте Уханьский институт вирусологии официально заявил о том, что учреждение впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией не ранее 30 декабря 2019 года. До этого момента ни один сотрудник института не был заражен COVID-19, подчеркнул дипломат.

Автор: Злата Богатова

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