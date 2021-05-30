Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Любимова и Кадыров снимут документальный фильм о культурных объектах Чечни

30.5.2021 21:34

Фото: russights.ru



Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров собираются выступить в качестве соавторов фильма, передает ТАСС.



Документальная лента будет рассказывать о древних культурных объектах, которые находятся в Чеченской Республике.



Как сообщила руководитель федерального ведомства, на территории этого российского региона располагается множество древних архитектурных памятников. Их воспевали в различных легендах и песнях, отображали в живописи, однако многие жители РФ пока еще не имеют представления о том, какие места, уникальные по своей истории и красоте, есть в Чечне. В результате появилась идея о том, чтобы собрать совместно с региональными специалистами сведения о культурных объектах в рамках документальной ленты, сообщила Ольга Любимова.



По словам Рамзана Кадырова, у Чечни есть амбициозные планы по сохранению и восстановлению собственного культурного наследия. Деятельность в этом направлении осуществляется и при поддержке Министерства культуры РФ, отметил глава региона. В послевоенный период в разрушенном состоянии оставались множество древних сооружений, в том числе, тейповые башни. В республике активно продолжается работа по их реконструкции, часть объектов уже удалось восстановить, рассказал Кадыров.



В регионе находятся свыше тысячи различных объектов культурного наследия, включая достопримечательности, созданные в период IX-X вв., сообщил глава Минкультуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Руководитель регионального ведомства отметил, что идет реконструкция не только отдельных зданий, но и в целом историко-архитектурных комплексов.



Ранее в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России вошла Денисова пещера, расположенная в Солонешенском районе Алтайского края. Она связана с названием ранее неизвестного вида древнего человека, найденного там археологами. Соответствующее решение было принято правительством РФ. Как отмечали в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, включенная в список пещера является первым исключительно археологическим объектом. Региональная администрация надеется, что теперь туристическая привлекательность этих мест возрастет, как и узнаваемость Алтайского края.



Известность к Денисовой пещере пришла около десяти лет назад, после того, как палеогенетику Сванте Паабо удалось идентифицировать новый подвид людей. Ученый изучал остаток фаланги детского пальца, который был найден археологами в 2008 году. Подвид в результате получил название Homo altaiensis (человека алтайского, или денисовского человека). Раскопки в пещере сейчас активно продолжаются. Исследователи в течение последних нескольких лет отыскали там останки еще четырех денисовцев, а также двух неандертальцев и девочки-метиса двух подвидов людей. Ребенку дали имя Дэнни.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.5.2021 22:02 Во Франции издали неизвестные письма Сент-Экзюпери

Во Франции издали неизвестные письма Сент-Экзюпери 28.5.2021 16:17 Иностранец пытался незаконно ввезти в РФ изделия бронзового века

Иностранец пытался незаконно ввезти в РФ изделия бронзового века 26.5.2021 23:26 Анну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана Ходченкова

Анну Каренину в новом сериале Netflix сыграет Светлана Ходченкова 26.5.2021 14:42 Стивен Кинг рассказал о конфликте с Джоан Роулинг

Стивен Кинг рассказал о конфликте с Джоан Роулинг 26.5.2021 00:02 Выпуск сказов Бажова на китайском языке переносится из-за поиска переводчика