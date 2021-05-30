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Любимова и Кадыров снимут документальный фильм о культурных объектах Чечни


30.5.2021 21:34
Любимова и Кадыров снимут документальный фильм о культурных объектах ЧечниФото: russights.ru

Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров собираются выступить в качестве соавторов фильма, передает ТАСС.

Документальная лента будет рассказывать о древних культурных объектах, которые находятся в Чеченской Республике.

Как сообщила руководитель федерального ведомства, на территории этого российского региона располагается множество древних архитектурных памятников. Их воспевали в различных легендах и песнях, отображали в живописи, однако многие жители РФ пока еще не имеют представления о том, какие места, уникальные по своей истории и красоте, есть в Чечне. В результате появилась идея о том, чтобы собрать совместно с региональными специалистами сведения о культурных объектах в рамках документальной ленты, сообщила Ольга Любимова.

По словам Рамзана Кадырова, у Чечни есть амбициозные планы по сохранению и восстановлению собственного культурного наследия. Деятельность в этом направлении осуществляется и при поддержке Министерства культуры РФ, отметил глава региона. В послевоенный период в разрушенном состоянии оставались множество древних сооружений, в том числе, тейповые башни. В республике активно продолжается работа по их реконструкции, часть объектов уже удалось восстановить, рассказал Кадыров.

В регионе находятся свыше тысячи различных объектов культурного наследия, включая достопримечательности, созданные в период IX-X вв., сообщил глава Минкультуры Чечни Хож-Бауди Дааев. Руководитель регионального ведомства отметил, что идет реконструкция не только отдельных зданий, но и в целом историко-архитектурных комплексов.

Ранее в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России вошла Денисова пещера, расположенная в Солонешенском районе Алтайского края. Она связана с названием ранее неизвестного вида древнего человека, найденного там археологами. Соответствующее решение было принято правительством РФ. Как отмечали в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, включенная в список пещера является первым исключительно археологическим объектом. Региональная администрация надеется, что теперь туристическая привлекательность этих мест возрастет, как и узнаваемость Алтайского края.

Известность к Денисовой пещере пришла около десяти лет назад, после того, как палеогенетику Сванте Паабо удалось идентифицировать новый подвид людей. Ученый изучал остаток фаланги детского пальца, который был найден археологами в 2008 году. Подвид в результате получил название Homo altaiensis (человека алтайского, или денисовского человека). Раскопки в пещере сейчас активно продолжаются. Исследователи в течение последних нескольких лет отыскали там останки еще четырех денисовцев, а также двух неандертальцев и девочки-метиса двух подвидов людей. Ребенку дали имя Дэнни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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