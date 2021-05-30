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Сведения о новом извержении в ДР Конго не подтвердились
30.5.2021 13:07
Фото: spektrnews.in.ua
Власти Демократической Республики Конго опровергли сообщения об извержении второго вулкана, передают зарубежные СМИ.
Как заявили в министерстве связи страны, речь идет о ложной тревоге.
В ведомстве пояснили, что к вулкану Мурара направили специальный самолет. В результате облета не было зафиксировано признаков извержения.
Неделю назад в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного у границы с Руандой. Лава, обладающая сверхтекучестью, двигалась по склонам со скоростью до 96 км/час. Вулканические потоки уничтожили три села и достигли окрестностей города Гома, где объявили экстренную эвакуацию.
По последним официальным данным, жертвами стихийного удара стали как минимум тридцать два человека. Российские дипломаты ранее информировали, что среди пострадавших сограждан нет.
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