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Сведения о новом извержении в ДР Конго не подтвердились


30.5.2021 13:07
Сведения о новом извержении в ДР Конго не подтвердилисьФото: spektrnews.in.ua

Власти Демократической Республики Конго опровергли сообщения об извержении второго вулкана, передают зарубежные СМИ.

Как заявили в министерстве связи страны, речь идет о ложной тревоге.

В ведомстве пояснили, что к вулкану Мурара направили специальный самолет. В результате облета не было зафиксировано признаков извержения.

Неделю назад в ДРК произошло извержение вулкана Ньирагонго, расположенного у границы с Руандой. Лава, обладающая сверхтекучестью, двигалась по склонам со скоростью до 96 км/час. Вулканические потоки уничтожили три села и достигли окрестностей города Гома, где объявили экстренную эвакуацию.

По последним официальным данным, жертвами стихийного удара стали как минимум тридцать два человека. Российские дипломаты ранее информировали, что среди пострадавших сограждан нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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