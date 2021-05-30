Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили максимальные с марта 9,7 тыс. случаев COVID
30.5.2021 12:04
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в РФ прирост новых случаев заражения коронавирусом составил 9 694, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID.
В последний раз такие показатели фиксировались в марте этого года, когда за день выявили 9 699 пациентов.
По выздоровлении из российских больниц за минувший день выписали 7 386 человек. Скончались 355 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом.
Как следует из данных федерального оперативного штаба, в Москве COVID диагностировали еще у 3 719 человек, умерли 59 пациентов. Признаны излечившимися 2 547 человек, у которых ранее выявили коронавирус.
В Петербурге зарегистрировали 829 новых случаев заражения, в Подмосковье - 748. Среди регионов, где зафиксирован более 100 инфицированных, оказалась Ростовская (179), Воронежская (145), Нижегородская (143), Иркутская (114) и Саратовская (112) области. На территории Якутии выявили 107 зараженных.
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