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Глава Европарламента предлагает усилить санкции против России
11:28
Фото: welt.de
Евросоюзу следует ужесточить давление на российских чиновников, одновременно устанавливая более тесные контакты с гражданским обществом и поддерживая диссидентов в РФ, заявил глава Европарламента Дэвид Мария Сассоли в интервью медиагруппе Funke.
После введения санкций против Минска в связи с недавним инцидентом с лайнером Ryanair Брюсселю необходимо рассмотреть принятие ограничительных меры и в отношении Москвы, заявил Дэвид Мария Сассоли. По его словам, следует ужесточить давление на российских чиновников, одновременно устанавливая более тесные контакты с гражданским обществом и поддерживая диссидентов в РФ.
Кроме того, нужно отказывать поддержку действующим в России неправительственным организациям и независимым средствам массовой информации, отметил глава Европарламента. Он также добавил, что у ЕС с Москвой сложились к настоящему времени "очень напряженные" отношения.
Напомним, в минувшую среду, 26 мая, Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало авиакомпаниям ЕС стараться избегать воздушного пространства Белоруссии из-за вынужденной посадки в Минске лайнера Ryanair. После экстренного приземления самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование. Промежуточный доклад ICAO может подготовить в срок до 25 июня.
Ранее глава РФ Владимир Путин назвал очередным витком всплеска эмоций реакцию на недавние события в Белоруссии. Ситуацию после посадки в Минске самолета Ryanair российский президент затронул перед встречей с Александром Лукашенко. Приветствуя в Сочи белорусского коллегу Александра Лукашенко, российский лидер также напомнил о событиях 2013 года. Тогда Запад оставил без внимания принудительную посадку самолета, в котором находился президент Боливии Эво Моралес.
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