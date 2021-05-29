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Осужденный за шпионаж в пользу РФ американский экс-спецназовец оспорил приговор


11:03
Осужденный за шпионаж в пользу РФ американский экс-спецназовец оспорил приговорФото: plo.vn

В Соединенных Штатах подал апелляцию отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, передает ТАСС.

Две недели назад он был признан виновным в шпионаже в пользу РФ и осужден на более чем 15 лет лишения свободы.

Судя по документам, которые поступили в электронную базу федерального суда Восточного округа американского штата Вирджиния, Питер Рафаэль Дзибински Деббинс также пытался отменить признание своей вины, но не смог этого сделать.

Несколько дней назад Деббинс направил ходатайство, написанное от руки, в котором просил суд не учитывать его признание, сделанное в ноябре 2020 года. Причины этого решения бывший спецназовец не назвал. Деббинс также уведомил суд о намерениях оспорить приговор, вынесенный по его делу.

В официальном ответе прокуратуры указано, что в соответствии с американским законодательством Деббинс утратил право отказываться от ранее сделанного признания вины сразу после оглашения приговора. Аадвокат Дэвид Беновиц, представляющий интересы осужденного, позже пояснил, что его клиент отказался от требования отменить признание.

Деббинс ранее признал, что причастен к утечке данных в период с декабря 1996 года по январь 2011 года. Приговор  по его делу вынесли 14 мая.

Служащего спецподразделения сухопутных сил ВС США, получившего известность как "зеленые береты", задержали летом прошлого года по подозрению в сговоре с российскими спецслужбами. По мнению властей, американец мог передавать за рубеж сведения, касающиеся вопросов национальной обороны.

Как сообщали ранее представители Минюста США, Дзибински Деббинса завербовали еще в 1996 году, когда он приезжал в Челябинск. Гражданин США прибыл тогда в нашу страну в рамках образовательной программы. Спустя год российские спецслужбы присвоили американцу кодовое имя Икар Лесников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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