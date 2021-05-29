Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Осужденный за шпионаж в пользу РФ американский экс-спецназовец оспорил приговор

11:03

Фото: plo.vn



В Соединенных Штатах подал апелляцию отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, передает ТАСС.



Две недели назад он был признан виновным в шпионаже в пользу РФ и осужден на более чем 15 лет лишения свободы.



Судя по документам, которые поступили в электронную базу федерального суда Восточного округа американского штата Вирджиния, Питер Рафаэль Дзибински Деббинс также пытался отменить признание своей вины, но не смог этого сделать.



Несколько дней назад Деббинс направил ходатайство, написанное от руки, в котором просил суд не учитывать его признание, сделанное в ноябре 2020 года. Причины этого решения бывший спецназовец не назвал. Деббинс также уведомил суд о намерениях оспорить приговор, вынесенный по его делу.



В официальном ответе прокуратуры указано, что в соответствии с американским законодательством Деббинс утратил право отказываться от ранее сделанного признания вины сразу после оглашения приговора. Аадвокат Дэвид Беновиц, представляющий интересы осужденного, позже пояснил, что его клиент отказался от требования отменить признание.



Деббинс ранее признал, что причастен к утечке данных в период с декабря 1996 года по январь 2011 года. Приговор по его делу вынесли 14 мая.



Служащего спецподразделения сухопутных сил ВС США, получившего известность как "зеленые береты", задержали летом прошлого года по подозрению в сговоре с российскими спецслужбами. По мнению властей, американец мог передавать за рубеж сведения, касающиеся вопросов национальной обороны.



Как сообщали ранее представители Минюста США, Дзибински Деббинса завербовали еще в 1996 году, когда он приезжал в Челябинск. Гражданин США прибыл тогда в нашу страну в рамках образовательной программы. Спустя год российские спецслужбы присвоили американцу кодовое имя Икар Лесников.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 148

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.5.2021 23:23 Герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса

Герцогиня Кембриджская вакцинировалась от коронавируса 29.5.2021 22:34 В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса

В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса 29.5.2021 16:02 В Канаде нашли останки 215 детей на месте бывшей школы для индейцев

В Канаде нашли останки 215 детей на месте бывшей школы для индейцев 29.5.2021 15:32 Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19

Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19 29.5.2021 15:06 Альпинисты из Китая и США установили рекорды по восхождению на Эверест