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В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
20:01
Фото: plo.vn
В Соединенных Штатах огласили вердикт по делу бывшего спецназовца, обвинявшегося в шпионаже в пользу РФ.
Суд в Вирджинии признал Питера Дзибински Деббинса виновным и приговорил к более чем пятнадцати годам тюремного заключения, передает ТАСС.
Как стало известно, обвинители настаивали на том, чтобы 46-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса приговорили к наказанию в виде семнадцати лет заключения. Адвокаты старались добиться пятилетнего срока, утверждая, что обвиняемый нанес минимальный ущерб Соединенным Штатам.
Российские спецслужбы шантажировали его клиента, пояснял юрист, который представлял интересы Дзибински Деббинса. В результате его клиент был вынужден продолжать сотрудничество, чтобы не были преданы огласке подробности его личной жизни. Как заявил сам подсудимый во время сегодняшнего заседания, он стал жертвой российской разведки. При этом Дзибински-Деббинс принес извинения за свои действия.
Служащего спецподразделения сухопутных сил ВС США, известного как "зеленые береты", арестовали летом прошлого года по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб. По мнению властей, американец мог передавать за рубеж сведения, касающиеся вопросов национальной обороны.
Как сообщали ранее представители Минюста США, Дзибински Деббинса завербовали еще в 1996 году, когда он приезжал в Челябинск. Гражданин США прибыл тогда в нашу страну в рамках образовательной программы. Спустя год российские спецслужбы присвоили американцу кодовое имя Икар Лесников.
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