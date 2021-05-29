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В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса


29.5.2021 22:34
В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения коронавирусаФото: prozhelezu.ru

Китайские специалисты, создавшие коронавирус в лаборатории Уханя, впоследствии попытались "замести следы", убеждены британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен.

По мнению европейских ученых, их коллеги из КНР хотели, чтобы улики свидетельствовали о естественном происхождении возбудителя, передает ТАСС.

В Британии заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождение коронавируса, пишет The Daily Telegraph. Ссылаясь на источники в правительстве Соединенного Королевства, газета отмечает, что речь идет о разведданных по Уханю. В прошлом в пользу этой гипотезы уже не раз выступал экс-руководитель службы британской внешней разведки MI-6 Ричард Дирлав.

В публикации отмечается, что британская разведка помогает коллегам из Соединенных Штатов выяснить истинное происхождение коронавируса, который вызвал пандемию. Как сообщает газета, полученные из надежных источников сведения необходимы не меньше, "чем продуманный анализ". При этом информацию, касающуюся появления возбудителя, "получить сложно".

Ранее Дирлав упоминал выводы норвежского вирусолога Биргера Серенсена и профессора лондонского Университета Святого Георгия Ангуса Далглиша, который специализируется на исследованиях ВИЧ и онкологических заболеваний. Они еще около года назад высказали предположения о том, что коронавирус был создан в лаборатории. В совместной статье ученые заявили, что имеются веские основания считать возбудитель искусственным.

Экс-руководитель службы британской внешней разведки MI-6 отмечал, что статью на тот момент отказались публиковать многие научные издания, в том числе, британский Nature. Выводы ученых вышли в итоге лишь в ежеквартальном журнале Кембриджского Университета QRB Discovery. Однако тему работы авторам пришлось изменить, сфокусировавшись на механизме действия вакцины, которую в тот период испытывала принадлежащая Далглишу и Серенсену компания.

Известно, что ученые намерены опубликовать дополненный вариант материала, который будет посвящен исключительно этиологии нового вируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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