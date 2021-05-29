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Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19


29.5.2021 15:32
Во Вьетнаме зафиксировали новый штамм COVID-19Фото: vk.com

Новый вариант коронавируса зафиксирован на территории Вьетнама, передают зарубежные СМИ. Как рассказал журналистам глава министерства здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, эта версия возбудителя представляет собой гибрид британского и индийского штаммов.

Заявление главы ведомства цитирует издание VnExpress. Министр пояснил, что выявленный во Вьетнаме штамм может оказаться более заразным, т.к. способен достаточно легко передаваться по воздуху. Новый вариант еще не получил своего названия, отметил Нгуен Тхань Лонг. По его словам, Минздрав Вьетнама намерен в скором времени внести новый вариант возбудителя в глобальную карту генома коронавируса.

Ранее руководство Сингапура опровергло сообщения о появлении у них нового варианта коронавируса. Правительство отреагировало на заявления, которые начали звучать в Индии. В частности, главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал обратился к властям своей страны с призывом полностью прервать сообщение с Сингапуром. Чиновник заявил, что это необходимо сделать в целях предотвращения "третьей волны распространения инфекции", новая разновидность которой угрожает детям.

Автор: Злата Богатова

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