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Власти Сингапура опровергли появление нового штамма коронавируса


19.5.2021 15:09
Власти Сингапура опровергли появление нового штамма коронавирусаФото: vk.com

Правительство Сингапура отреагировало на сообщения о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который мог появиться на их территории.

С такими предположениями ранее выступили в Индии.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что в Сингапуре был зафиксирован новый вариант возбудителя, представляющий особую опасность для детей. С такими заявлениями выступили в Индии, рассказывая об обнаружении еще одного, "сингапурского" штамма.

В частности, главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал обратился к властям своей страны с призывом полностью прервать сообщение с Сингапуром. Чиновник заявил, что это необходимо сделать в целях предотвращения "третьей волны распространения инфекции", новая разновидность которой угрожает детям.

Министерство здравоохранения Сингапура эту информацию опровергло, передает The Straits Times. В официальном заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные утверждения не соответствуют действительности. В данный момент "никакого сингапурского варианта вируса не существует", указали в министерстве.

По данным сингапурского Минздрава, штамм, который в последние недели зафиксирован у многих местных жителей, совпадает с выявленным ранее на территории Индии — B1617.2.

На прошлой неделе стало известно о намерении администрации Сингапура ввести локдаун. Решение обусловлено ростом показателей числа зараженных коронавирусом. Срок действия ограничений закончится лишь в середине июня, и может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Автор: Злата Богатова

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