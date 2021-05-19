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Власти Сингапура опровергли появление нового штамма коронавируса
19.5.2021 15:09
Фото: vk.com
Правительство Сингапура отреагировало на сообщения о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который мог появиться на их территории.
С такими предположениями ранее выступили в Индии.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что в Сингапуре был зафиксирован новый вариант возбудителя, представляющий особую опасность для детей. С такими заявлениями выступили в Индии, рассказывая об обнаружении еще одного, "сингапурского" штамма.
В частности, главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал обратился к властям своей страны с призывом полностью прервать сообщение с Сингапуром. Чиновник заявил, что это необходимо сделать в целях предотвращения "третьей волны распространения инфекции", новая разновидность которой угрожает детям.
Министерство здравоохранения Сингапура эту информацию опровергло, передает The Straits Times. В официальном заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные утверждения не соответствуют действительности. В данный момент "никакого сингапурского варианта вируса не существует", указали в министерстве.
По данным сингапурского Минздрава, штамм, который в последние недели зафиксирован у многих местных жителей, совпадает с выявленным ранее на территории Индии — B1617.2.
На прошлой неделе стало известно о намерении администрации Сингапура ввести локдаун. Решение обусловлено ростом показателей числа зараженных коронавирусом. Срок действия ограничений закончится лишь в середине июня, и может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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