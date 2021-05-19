Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Сингапура опровергли появление нового штамма коронавируса

19.5.2021 15:09

Фото: vk.com



Правительство Сингапура отреагировало на сообщения о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который мог появиться на их территории.



С такими предположениями ранее выступили в Индии.



Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что в Сингапуре был зафиксирован новый вариант возбудителя, представляющий особую опасность для детей. С такими заявлениями выступили в Индии, рассказывая об обнаружении еще одного, "сингапурского" штамма.



В частности, главный министр столичного округа Дели Арвинд Кеджривал обратился к властям своей страны с призывом полностью прервать сообщение с Сингапуром. Чиновник заявил, что это необходимо сделать в целях предотвращения "третьей волны распространения инфекции", новая разновидность которой угрожает детям.



Министерство здравоохранения Сингапура эту информацию опровергло, передает The Straits Times. В официальном заявлении ведомства подчеркивалось, что подобные утверждения не соответствуют действительности. В данный момент "никакого сингапурского варианта вируса не существует", указали в министерстве.



По данным сингапурского Минздрава, штамм, который в последние недели зафиксирован у многих местных жителей, совпадает с выявленным ранее на территории Индии — B1617.2.



На прошлой неделе стало известно о намерении администрации Сингапура ввести локдаун. Решение обусловлено ростом показателей числа зараженных коронавирусом. Срок действия ограничений закончится лишь в середине июня, и может быть изменен в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Автор: Злата Богатова

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