Новости шоу-бизнеса

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В РФ за сутки выявили более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19
12:35
Фото: vk.com
В течение минувших суток в РФ было зарегистрировано еще 9 289 случаев заражения коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания.
По официальным данным, из медицинских учреждений РФ было выписано по выздоровлении 9 250 человек.
За прошедший день в стране скончался 401 пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом.
В Москве за этот период зафиксировали еще 3 241 случай инфицирования COVID-19, скончался 61 пациент. Признаны излечившимися 2 911 человек. 846 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге, 750 - в Подмосковье, 180 - в Ростовской области. Среди регионов, где суточный прирост превысил сто человек, оказались Воронежская, Иркутская, Нижегородская и Саратовская области, а также Якутия.
Наименьшее количество новых заболевших за прошедшие сутки было зафиксировано в Тыве (5) и Магаданской области (4). По одному зараженному выявили в Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Всего же в РФ за период со 2 марта прошлого года было официально зафиксировано 5 млн 53 тыс. 748 случаев инфицированных. Скончались 120 807 пациентов, 4 млн 670 тыс. 484 выписаны из больниц.
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