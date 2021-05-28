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Гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией исполнит Киркоров
28.5.2021 21:38
Фото: glavny.tv
Российский гимн перед товарищеским матчем между российской и болгарской сборными по футболу прозвучит в исполнении известного артиста Филиппа Киркорова, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча запланирована на 5 июня, она пройдет в Москве на "ВТБ-Арене".
Игра начнется в 19:00, указано в сообщении РФС. На стадионе предполагается организовать интерактивную студию с участием легенд нашей национальной сборной и известными футбольными болельщиками.
Встреча с болгарскими футболистами будет для российских спортсменов последней в рамках подготовки к чемпионату Европы. До этого, 1 июня, наша команда отправится в Польшу, где встретится с местной национальной сборной.
В этом году Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня. В течение месяца матчи будут проводиться в Петербурге, Амстердаме, Баку, Глазго, Лондоне, Риме и многих других европейских городах.
В России должны пройти шесть игр группового этапа и один четвертьфинал. Наша национальная сборная 12 июня встретится с бельгийцами и 16 июня - с финнами, оба матча будут организованы в Петербурге. 21 июня россияне выйдут на поле против сборной Дании, игра пройдет в Копенгагене.
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