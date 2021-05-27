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Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
13:55
Фото: sm-news.ru
В Москве вынесен приговор по делу бывших сотрудников полиции, которые сфабриковали уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова, передает ТАСС.
Фигуранты были признаны виновными и получили наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с отбыванием в колонии.
Дело о полицейском произволе рассматривал Московский городской суд. Самый больший срок получил подполковник полиции Игорь Ляховец, которого приговорили к двенадцати годам колонии общего режима.
Фигурантами также оказались несколько бывших полицейских, которые подбрасывали наркотики журналисту Ивану Голунову. Как стало известно, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву вынесли наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии. Дениса Коновалова осудили на пять лет заключения.
Экс-полицейские также были лишены специальных званий. Суд запретил им занимать должности с осуществлением функций представителя власти на период до пяти лет. Гражданский иск в размере 5 млн рублей, поданный Иваном Голуновым, был удовлетворен в полном объеме. Сумма компенсации распределена в равных долях между всеми осужденными.
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