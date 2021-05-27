Новости шоу-бизнеса

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В Индии за сутки выявили более 200 тыс. носителей коронавируса
27.5.2021 20:56
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в Индии было выявлено почти 211,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, передает телевизионный канал NDTV.
Со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщается, что за день скончались 3847 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Днем раньше индийские медики зафиксировали около 209 тыс. новых зараженных, умерли более четырех тысяч инфицированных.
В общей сложности за период с начала пандемии число смертельных случаев в Индии уже достигло 315 тыс., отмечает канал. Накануне власти Индии сообщили, что количество выявленных носителей коронавируса в стране превысило 27 млн.
Ранее стало известно о распространении в Индии грибкового заболевания мукормикоза, также известного как "черная плесень" и поражающего пациентов, которые недавно перенесли COVID-19. По официальным данным, в стране зарегистрировано уже свыше 11,7 тыс. заразившихся мукормикозом.
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