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Air France отменила рейс из Парижа в Москву


13:02
Air France отменила рейс из Парижа в МосквуФото: vk.com

Рейс Air France из Парижа в Москву, который должен был состояться сегодня, 27 мая, по маршруту в обход Белоруссии, был отменен.

Речь идет о перелете, который формально считается "вывозными". Каждый подобный рейс требует отдельного согласования, сообщает агентство "Интерфакс".

Судя по данным на онлайн-табло "Шереметьево", рейс Air France из Парижа в Москву, планировавшийся в четверг, 27 мая, в обход Белоруссии, был отменен. Ожидалось, что самолет совершит посадку в столице РФ в 15:00 по Москве. Прилет рейса AF1154 предполагался в терминал D. Как указано на табло в российском аэропорту, рейс отменен. В Париже на табло аэропорта имени Шарля де Голля тот же рейс отмечен как аннулированный.

Со ссылкой на осведомленный источник, информированный о подготовке рейса, "Интерфакс" передает о планах авиакомпании снова выполнить перелет, минуя территорию Белоруссии. Формально регулярное авиасообщение между РФ и Францией пока еще не было официально восстановлено по причине продолжающих действовать коронавирусных ограничений.

Пока каждый из таких рейсов считается грузопассажирским, т.е. "вывозным". Осуществляясь не автоматически, согласно утвержденному расписанию, перелет каждый раз требует специального согласования с авиационными властями РФ.

Напомним, ранее саммит Евросоюза обратился к европейским авиаперевозчикам с призывом по возможности избегать полетов над территорией Белоруссии. Причиной этого стал недавний инцидент с вынужденным приземлением лайнера Ryanair в Минске, после которого задержали оппозиционера Романа Протасевича и летевшую с ним россиянку Софию Сапегу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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