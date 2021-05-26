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В Китае на авиарейсах запретят использовать пластиковую посуду и упаковку


26.5.2021 14:05
В Китае на авиарейсах запретят использовать пластиковую посуду и упаковкуФото: primeyourpump.com

Власти Китая намерены установить запрет на одноразовые упаковочные пакеты, посуду и соломинки из пластика на внутренних авиарейсах.

Как передает Синьхуа, решение было принято Управлением гражданской авиации КНР и вступит в силу со следующего года.

Аналогичные меры распространятся и на все аэропорты Китаяс годовой пропускной способностью более 2 млн пассажиров, а с  2023 года такого рода продукция не будет предоставляться уже во всех воздушных гаванях страны и на международных пассажирских авиарейсах.

Как указано в сообщении ведомства, запрет был принят в рамках пятилетнего плана по борьбе с загрязнением пластиком. В соответствии с этой программой к 2025 году в сфере гражданской авиации потребление одноразового неразлагаемого пластика может существенно уменьшиться в сравнении с показателями 2020 года.

Некоторые китайские компании уже начали использовать вместо одноразовой посуды из пластика изделия, которые можно подвергать вторичной переработке. Кроме того, организуется сортировка мусора уже на борту самолетов.

Ранее в Китае начала действовать платформа с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая предлагает услуги по преобразованию голоса в текст. Новинку создали для людей с ограниченными физическими возможностями. По данным официальной статистики, от различных нарушений слуха страдают свыше 20 млн жителей Китая, это сравнимо с населением Австралии.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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