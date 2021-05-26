|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным
26.5.2021 11:19
Фото: vk.com
Горсуд Якутска признал законным решение, вынесенное ранее комиссией психдиспансера о госпитализации местного жителя Александра Габышева, называющего себя шаманом. Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.
Как стало известно, суд не удовлетворил иск о признании заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера незаконным. По словам Алексея Прянишникова, речь идет о вердикте от 28 января, в соответствии с которым была обоснована необходимость госпитализации Александра Габышева.
Прянишников также отметил, что осмотр Габышева, на основании которого затем было подготовлено заключение, проводился в формате видеозвонка с использованием Whatsapp. Процедура осуществлялась без идентификации личности пациента через Единую систему идентификации и авторизации, а также без записи самого процесса.
По словам правозащитника, адвокаты шамана намерены обжаловать решение, обратившись в Верховный суд Якутии.
Напомним, в начале года якутский шаман Габышев снова выразил желание совершить "поход на Москву". Он собирался отправить в путь в марте, но в очередной раз попал в больницу. В стационар шамана доставили в сопровождении полицейских, которых пришлось вызвать медикам. Как заявили позже правоохранители, Габышев оказывал активное сопротивление и даже напал на сотрудника Росгвардии с самодельным мечом.
Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.
После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|