Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным

26.5.2021 11:19

Фото: vk.com



Горсуд Якутска признал законным решение, вынесенное ранее комиссией психдиспансера о госпитализации местного жителя Александра Габышева, называющего себя шаманом. Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.



Как стало известно, суд не удовлетворил иск о признании заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера незаконным. По словам Алексея Прянишникова, речь идет о вердикте от 28 января, в соответствии с которым была обоснована необходимость госпитализации Александра Габышева.



Прянишников также отметил, что осмотр Габышева, на основании которого затем было подготовлено заключение, проводился в формате видеозвонка с использованием Whatsapp. Процедура осуществлялась без идентификации личности пациента через Единую систему идентификации и авторизации, а также без записи самого процесса.



По словам правозащитника, адвокаты шамана намерены обжаловать решение, обратившись в Верховный суд Якутии.



Напомним, в начале года якутский шаман Габышев снова выразил желание совершить "поход на Москву". Он собирался отправить в путь в марте, но в очередной раз попал в больницу. В стационар шамана доставили в сопровождении полицейских, которых пришлось вызвать медикам. Как заявили позже правоохранители, Габышев оказывал активное сопротивление и даже напал на сотрудника Росгвардии с самодельным мечом.



Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.



После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.



Автор: Злата Богатова

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