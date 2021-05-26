ИнтерНовости - новости в стране и мире
Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов
Латвийский политик предложил взять в заложники белорусских хоккеистов
При столкновении японского и российского судов погибли три моряка
При столкновении японского и российского судов погибли три моряка
В Хакасии школьница погибла от удара током
В Хакасии школьница погибла от удара током
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в КазаниВ СКР разъяснили слова Бастрыкина о причинах трагедии в Казани
Air France отменила рейс из Парижа в МосквуAir France отменила рейс из Парижа в Москву
Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавирусаПутин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера RyanairЛукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair
Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Решение о госпитализации шамана Габышева признали законным


26.5.2021 11:19
Решение о госпитализации шамана Габышева признали законнымФото: vk.com

Горсуд Якутска признал законным решение, вынесенное ранее комиссией психдиспансера о госпитализации местного жителя Александра Габышева, называющего себя шаманом. Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова.

Как стало известно, суд не удовлетворил иск о признании заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера незаконным. По словам Алексея Прянишникова, речь идет о вердикте от 28 января, в соответствии с которым была обоснована необходимость госпитализации Александра Габышева.

Прянишников также отметил, что осмотр Габышева, на основании которого затем было подготовлено заключение, проводился в формате видеозвонка с использованием Whatsapp. Процедура осуществлялась без идентификации личности пациента через Единую систему идентификации и авторизации, а также без записи самого процесса.

По словам правозащитника, адвокаты шамана намерены обжаловать решение, обратившись в Верховный суд Якутии.

Напомним, в начале года якутский шаман Габышев снова выразил желание совершить "поход на Москву". Он собирался отправить в путь в марте, но в очередной раз попал в больницу. В стационар шамана доставили в сопровождении полицейских, которых пришлось вызвать медикам. Как заявили позже правоохранители, Габышев оказывал активное сопротивление и даже напал на сотрудника Росгвардии с самодельным мечом.

Напомним, весной 2019 года Александр Габышев направился в пешее путешествие протяженностью около 8 тыс. км. Он вышел из Якутии в направлении Москвы, собираясь "изгнать" главу государства, чтобы "восстановить народовластие". Спустя несколько месяцев в отношении якутского шамана было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.

После ряда задержаний эксперты вынесли решение о признании Габышева невменяемым. В мае прошлого года он был принудительно помещен на лечение в Якутский психоневрологический диспансер, где оставался вплоть до 22 июля. Покинув учреждение, Габышев выражал намерение уделить внимание своему здоровью, разобраться с документами и решить вопрос с трудоустройством.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

США призывают к дальнейшему расследованию происхождения коронавирусаСША призывают к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса
В Хакасии школьница погибла от удара токомВ Хакасии школьница погибла от удара током
В результате извержения вулкана Ньирагонго могли погибнуть около 100 человекВ результате извержения вулкана Ньирагонго могли погибнуть около 100 человек
В Бразилии арестован «кокаиновый король Милана»В Бразилии арестован «кокаиновый король Милана»
Волгоградского фитнес-тренера подозревают в стрельбе по людямВолгоградского фитнес-тренера подозревают в стрельбе по людям

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru