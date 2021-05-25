|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Похищенные у «Роскосмоса» деньги нашли в Гонконге и ОАЭ
10:20
Фото: vk.com
Главное управление СКР по Московской области завершило расследование по делу о хищении более миллиарда рублей в ходе поставок электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС), сообщает "Коммерсантъ".
Как пишет издание, похищенные у госкорпорации денежные средства "отмывались" в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих странах производилась закупка комплектующих для НЭМ, уточняется со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования.
По версии СКР, гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев вместе со своим заместителем Степаном Прохоровым, советником Михаилом Игнаткиным и рядом других лиц вступили в преступный сговор в период с мая по июль 2017 года. Исполняя условия контракта, злоумышленники смогли обманным путем украсть выделенные из бюджета деньги. Размер похищенных средств превысил миллиард рублей.
Напомним, уголовное дело по факту хищения средств было возбуждено в октябре 2019 года. Расследование началось по инициативе "Роскосмоса", первоначально у следствия даже не было конкретных обвиняемых. Первые фигуранты в этом деле появились лишь в минувшем августе.
Госконтракт между РКК "Энергия" и "Роскосмосом" был заключен в 2012 году. Предполагалось, что создание "научно-энергетического модуля", который сможет снабжать российский сегмент МКС электричеством, потребует 15 млрд 15 млн рублей. Разработка также могла использоваться для проведения различных научных экспериментов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|