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Выпуск сказов Бажова на китайском языке переносится из-за поиска переводчика
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Фото: b-port.com
Сказы уральского писателя Павла Бажова будут переведены на китайский язык в следующем году, передает ТАСС.
Сроки издания книг пришлось передвигать по причине затянувшихся поисков переводчика, пояснил председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.
О планах по переводу сказов Бажова на китайский язык стало известно в минувшем апреле. Уже определено произведение, которое предполагается издать однако возникли сложности с переводом. По словам Сергея Полыганова, пока ни один переводчик не согласился переводить Бажова, поэтому "проект уйдет на следующий год".
Кроме того, пришлось приостановить осуществление проекта перевода сказов на иврит, потому что не нашли партнера для сотрудничества в Израиле. При этом активно продолжается взаимодействие с Лодзинским университетом в Польше по вопросам издания сказов на польском языке. Как пояснил глава фонда, поляки предложили "не таскать книги через границу", а напечатать часть тиража на их территории.
Предполагается, что тираж всех книг на различных языках будет составлять тысячу экземпляров.
Ранее под угрозой срыва оказалось издание Театральной энциклопедии России. Как сообщил во время пресс-конференции глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, причина отсутствия финансирования была связана с секвестром бюджета в 2021 году.
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