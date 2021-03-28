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Под угрозой срыва оказалось издание Театральной энциклопедии России


28.3.2021 09:15
Под угрозой срыва оказалось издание Театральной энциклопедии РоссииФото: vk.com

Минкультуры РФ не сможет оказать финансовую поддержку изданию Театральной энциклопедии России, передает агентство "Интерфакс".

Как сообщил во время пресс-конференции глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, причина заключается в секвестре бюджета в 2021 году.

По словам Александра Калягина, Министерство культуры уже официально проинформировало его о невозможности поддержать издание. В результате возникла угроза полной остановки работы над этой энциклопедией. Как заявил глава Союза, организация не сможет самостоятельно, без финансовой помощи, осуществить выпуск остальных томов.

Коллектив по подготовке энциклопедии "прекрасно работает", подчеркнул Калягин. Он отметил, что при уточнении программы года театра издание энциклопедии было "чуть ли не первым номером". Все это было ранее уже утверждено "на всех уровнях власти".

Первый том энциклопедии "Театр России. ХХI век" представили в минувшем феврале. В общей сложности задумывалось пять томов, которые предполагалось издать в период до 2023 года.

Работа по созданию книг была начата по инициативе Союза театральных деятелей. Поддержку проекту оказывали, помимо Минкультуры, Роспечать и Российский Фонд культуры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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