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Власти Якутии изменили сообщение об «обязательной» вакцинации
25.5.2021 21:24
Фото: vk.com
Слово "обязательная" в сообщении о вакцинации в Якутии было изменено на "массовую", передает РБК.
Ранее глава республики Айсен Николаев сделал заявление о том, как в регионе будет проводиться вакцинация населения от коронавируса.
Власти Якутии внесли изменения в пресс-релиз, где сообщалось о начале обязательной вакцинации местного населения. Вместо слова "обязательная" там появилось указание на "массовую" вакцинацию. О решении ввести обязательную вакцинацию населения против коронавируса глава республики Айсен Николаев объявил в ходе заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
Как указывалось в сообщении пресс-службы региональных властей, в первую очередь должны быть привиты сотрудники сферы образования, которые будут привлечены к организации детского летнего отдыха и к проведению массовых мероприятий республиканского масштаба. При "необоснованном отказе" от прививок их могут не допустить к работе, отмечалось в тексте.
Кроме того, руководство Якутии пригрозило штрафом в размере от 200 тыс. рублей работодателям, которые не смогут обеспечить проведение обязательной вакцинации своих сотрудников.
Напомним, на прошлой неделе замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в некоторых случаях прививки должны быть обязательными для защиты всего населения. Заговорив на эту тему в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума, он пояснил, что речь в данном случае идет о государственных интересах и необходимости защитить подавляющее большинство граждан. Поэтому такие решения вполне могут приобрести общеобязательный характер.
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