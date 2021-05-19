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Медведев допустил, что вакцинация может быть обязательной


19.5.2021 17:14
Медведев допустил, что вакцинация может быть обязательнойФото: vk.com

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в некоторых случаях прививки должны быть обязательными для защиты всего населения.

Речь идет о ситуациях, связанных с государственными интересами.

По словам Дмитрия Медведева, вакцинация "предполагает согласие человека на ее осуществление". Заместитель председателя Совета безопасности РФ высказался на эту тему в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума, передает агентство "Интерфакс". Когда речь заходит о государственных интересах и необходимости защитить подавляющее большинство граждан, подобные решения вполне могут приобрести общеобязательный характер, допустил Медведев.

В таких ситуациях может быть изменено "соотношение между добровольностью и обязательностью", пояснил зампред Совбеза РФ. Он также указал на деструктивную роль отрицательных мнений о вакцинации, которые могут распространяться среди населения людей очень быстро с учетом цифровой информационной среды. Подобные настроения, по словам Медведева, могут нанести "колоссальный вред".

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился к согражданам с призывом прививаться от коронавируса. По мнению министра, это стоит делать, не дожидаясь третьей волны пандемии. По словам Мурашко, многие задаются вопросами о том, как долго будет сохраняться опасность заражения. Министр подчеркнул, ожидать нового всплеска не стоит. Вместо этого необходимо "просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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