Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Медведев допустил, что вакцинация может быть обязательной

19.5.2021 17:14

Фото: vk.com



Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что в некоторых случаях прививки должны быть обязательными для защиты всего населения.



Речь идет о ситуациях, связанных с государственными интересами.



По словам Дмитрия Медведева, вакцинация "предполагает согласие человека на ее осуществление". Заместитель председателя Совета безопасности РФ высказался на эту тему в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума, передает агентство "Интерфакс". Когда речь заходит о государственных интересах и необходимости защитить подавляющее большинство граждан, подобные решения вполне могут приобрести общеобязательный характер, допустил Медведев.



В таких ситуациях может быть изменено "соотношение между добровольностью и обязательностью", пояснил зампред Совбеза РФ. Он также указал на деструктивную роль отрицательных мнений о вакцинации, которые могут распространяться среди населения людей очень быстро с учетом цифровой информационной среды. Подобные настроения, по словам Медведева, могут нанести "колоссальный вред".



Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился к согражданам с призывом прививаться от коронавируса. По мнению министра, это стоит делать, не дожидаясь третьей волны пандемии. По словам Мурашко, многие задаются вопросами о том, как долго будет сохраняться опасность заражения. Министр подчеркнул, ожидать нового всплеска не стоит. Вместо этого необходимо "просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов".



Автор: Злата Богатова

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