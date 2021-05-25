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В Кремле объявили дату встречи Путина с Байденом
25.5.2021 20:53
Фото: putin-news.ru
Российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве, информирует сегодня пресс-служба Кремля.
Как стало известно, в соответствии с достигнутой договоренностью глава РФ Владимир Путин проведет переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом.
Лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов, указано в официальном сообщении, планируют обсудить текущее состояние и дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также "проблематику стратегической стабильности" и различные актуальные вопросы международной повестки, в том числе, налаживание взаимодействия в борьбе с коронавирусной пандемией и урегулирование различных региональных конфликтов.
В Белом доме, со своей стороны, объявили о том, что встреча глав РФ и США будет посвящена обсуждению множественных неотложных вопросов, важных для выстраивания стабильных взаимоотношений Вашингтона и Москвы.
Переговоры в Швейцарии будут первой личной встречей Владимира Путина с новым президентом Соединенных Штатов. Ранее лидеры двух держав общались лишь в телефонном формате. Последняя беседа состоялась 13 апреля.
Напомним, на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров провел переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном. Как отметил позже министр, проходившая в Рейкьявике встреча оказалась конструктивной. Прокомментировав переговоры с главой Госдепа, Лавров указал на "понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию", сформировавшуюся в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
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