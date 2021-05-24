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Apocalyptica выступит в Москве и Петербурге
24.5.2021 21:38
Фото: wallpapers-all.com
Финский рок-коллектив Apocalyptica привезет в Россию свой новый альбом Cell-0.
Группа даст концерты в Москве и Петербурге в ноябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление агентств TCI и NCA, которые выступают в качестве организаторов гастролей.
Финская симфоник-метал-группа Apocalyptica представит российским поклонникам свой новый альбом Cell-0. Коллектив 10 ноября выступит в столичном клубе Adrenaline Stadium, а на следующий день - в петербургском A2 Green Concert.
Как стало известно, запись Cell-0 прервала "паузу между альбомами", которая продолжалась четыре года. Исполнители решили взять некоторый перерыв, "чтобы освежить свои музыкальные взгляды, поразмыслить", а также вдохновиться на создание чего-то нового. В концертных агентствах считают, что "творческая перезагрузка" музыкантам более чем удалась, о чем свидетельствует свежий релиз группы.
Ранее рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год. Первоначально предполагалось, что коллектив начнет большие гастроли еще в марте 2020 года, но их старт пришлось сдвинуть из-за начавшейся пандемии коронавируса. Позднее в Соединенных Штатах отменили и фестиваль Coachella, на котором группа собиралась выступать в качестве хэдлайнера.
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