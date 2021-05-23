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Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания Протасевича


23.5.2021 19:03
Тихановская призвала исключить Белоруссию из ICAO после задержания ПротасевичаФото: belsat.eu

Бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обратилась к авиакомпании Ryanair и Международной организации гражданской авиации (ICAO) с призывом провести расследование по факту посадки самолета в Минске. Находившийся на борту этого воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан вскоре после экстренного приземления.

Светлана Тихановская отреагировала задержание белорусскими властями Романа Протасевича на своей официальной странице. Как заявила оппозиционерка,  требование о начале разбирательства по факту этого инцидента уже направлено в офис Ryanair и ICAO . По словам Тихановской, в послании содержится призыв предпринять все "меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO".

Экс-кандидат на пост главы РБ пояснила, что воздушное судно было посажено исключительно для задержания Протасевича. С учетом действующего белорусского законодательства, он может получить смертный приговор, отметила Тихановская и подчеркнула, что власти Беларуси поставили под угрозу безопасность авиапассажиров и всей гражданской авиации.

Ранее в воздух для сопровождения гражданского самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. По данным государственных СМИ, на борту этого лайнера могла быть заложена бомба. Самолет совершил экстренное приземление в аэропорту Минск-2, сразу после чего был задержан находившийся на борту Роман Протасевич. Власти РБ возбудили против него и другого основателя NEXTA Степана Путило, с 2018 года проживающего в Польше, уголовное дело. Они подозреваются в причастности к организации массовых беспорядков, а КГБ уже признал их террористами.

Напомним, летом прошлого года белоруса Степана Путило, который является создателем Telegram-канала NEXTA, объявили в розыск в России. В базе данных МВД РФ появилась информация о том, что разыскиваются уроженец Гродно Цепкало Валерий Вельяминович 1965 г.р. и уроженец Минской области Путило Степан Александрович 1998 г.р.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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