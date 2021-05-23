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Победитель «Евровидения» отверг обвинения в употреблении кокаина


23.5.2021 18:04
Победитель «Евровидения» отверг обвинения в употреблении кокаинаФото: busforfun.com

Вокалист итальянского коллектива Maneskin, одержавшего победу на творческом конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, отверг обвинения в употреблении наркотиков. Солиста группы Дамиано Давида начали подозревать в этом после распространившихся в Сети кадров.

Домыслы о пагубных привычках музыканта появились после того, как камеры запечатлели Дамиано Давида с коллегами за столом во время финала конкурса, отмечает Daily Mail. Молодой человек на этих кадрах наклонялся и, предположительно, что-то вдыхал. В результате появились подозрения, что перед артистом в тот момент был кокаин.

Группа Maneskin отреагировала на распространившиеся слухи в сторис своего инстаграма. Музыканты опубликовали официальное заявление, в котором выразили готовность пройти тест и доказать полное отсутствие каких-либо запрещенных веществ в организме. По словам итальянцев, скрывать им нечего.

Как подчеркнул сам Дамиано Давид, в прошлом он никогда не принимал кокаин. Появление подобных домыслов его шокировало, отметил музыкант в ходе пресс-конференции.

Итальянский коллектив Maneskin в этом году стал победителем "Евровидения". Музыканты представили композицию Zitti E Buoni и сумели набрать в общей сложности 524 балла. Представлявшая Россию певица Манижа заняла девятое место.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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