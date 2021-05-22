Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Удмуртии жертвами пожара стали двое взрослых и четверо детей

22.5.2021 18:34

Фото: vk.com



При пожаре в частном доме на территории Увинского района Удмуртии погибли шесть человек, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.



По данным ведомства, жертвами трагического происшествия стали члены одной семьи, двое взрослых и четверо детей.



В сообщении СУ СКР по республике указано, что после ликвидации пламени в доме были найдены останки мужчины и женщины, 36 и 32 лет соответственно, а также детей возраста 12, 11, 8 лет и года. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



В региональном главке МЧС пояснили, что сигнал о возгорании в одноэтажном деревянном доме в населенном пункте Нылга поступил на пульт экстренных служб накануне поздним вечером, около 22:50 по Москве.



К моменту прибытия первых пожарных пламя уже полностью охватило дом. Вскоре после этого рухнула кровля. Площадь пожара составила 48 кв. м. В мероприятиях по тушению огня было задействовано двадцать пять человек, привлекалось одиннадцать единиц спецтехники.



Ранее в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре. ЧП случилось на территории Кунгурского муниципального округа, где погибли женщина 1948 г.р. и две ее дочери, 1972 и 1974 г.р., а также сожитель одной из них и их сын 1998 г.р. Останки погибших были найдены после того, как пожарные ликвидировали пламя и начали разбирать завалы.



Автор: Злата Богатова

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