ИнтерНовости - новости в стране и мире
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
Физики раскрыли секрет создания первых микроскопов
В России введут специальный правовой режим для мигрантов
В России введут специальный правовой режим для мигрантов
В России запущено серийное производство военных роботов
В России запущено серийное производство военных роботов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России введут специальный правовой режим для мигрантовВ России введут специальный правовой режим для мигрантов
В России запущено серийное производство военных роботовВ России запущено серийное производство военных роботов
Под Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооруженияхПод Таганрогом 7 человек погибли после отравления на очистных сооружениях
В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в ИранеВ Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в Иране
В Прикамье школьник напал на учительницуВ Прикамье школьник напал на учительницу

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в Иране


21.5.2021 13:42
В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в ИранеФото: vk.com

Преднамеренным актом терроризма признали власти Канады удар, нанесенный "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) по лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Соответствующее решение вынес Верховный суд Онтарио, передает Global News.

Действия ответчиков, которые нанесли удар по рейсу 752, представляет собой террористический акт, объявил судья Эдвард Белобаб. Он пояснил, что "на основе баланса вероятностей" можно сделать вывод о преднамеренном ракетном ударе, после которого разбился самолет. Суд Онтарио опирался на заключениях экспертов, один из которых установил, что иранские силовики знали, что речь идет о гражданском воздушном судне. При этом удар по самолету был нанесен с намерением его уничтожить.

Вердикт был вынесен по гражданскому иску, который ранее подали родственники четырех жертв крушения. Теперь семьи смогут потребовать компенсации от руководства Ирана.

Авиакатастрофа случилась ранним утром 8 января 2020 года, когда пассажирский лайнер Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев. Воздушное судно разбилось практически сразу после взлета в окрестностях международного аэропорта им. Имама Хомейни.

Жертвами крушения стали все, кто находился на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Вскоре после инцидента в Тегеране признали, что по самолету был нанесен удар. Boeing сбили из-за ошибки, которую допустили иранские военные. Как заявил тогда командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, он берет на себя ответственность за катастрофу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

После «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД АвстрииПосле «проклятия» Эрдогана посла Турции вызвали в МИД Австрии
Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемииМурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии
Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 годаМэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года
Латвийских подростков вакцинируют от COVID-19 без разрешения родителейЛатвийских подростков вакцинируют от COVID-19 без разрешения родителей
Более 50 человек пропали у берегов ТунисаБолее 50 человек пропали у берегов Туниса

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru