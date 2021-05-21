Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Канаде признали терактом крушение украинского Boeing в Иране

21.5.2021 13:42

Фото: vk.com



Преднамеренным актом терроризма признали власти Канады удар, нанесенный "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР) по лайнеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).



Соответствующее решение вынес Верховный суд Онтарио, передает Global News.



Действия ответчиков, которые нанесли удар по рейсу 752, представляет собой террористический акт, объявил судья Эдвард Белобаб. Он пояснил, что "на основе баланса вероятностей" можно сделать вывод о преднамеренном ракетном ударе, после которого разбился самолет. Суд Онтарио опирался на заключениях экспертов, один из которых установил, что иранские силовики знали, что речь идет о гражданском воздушном судне. При этом удар по самолету был нанесен с намерением его уничтожить.



Вердикт был вынесен по гражданскому иску, который ранее подали родственники четырех жертв крушения. Теперь семьи смогут потребовать компенсации от руководства Ирана.



Авиакатастрофа случилась ранним утром 8 января 2020 года, когда пассажирский лайнер Boeing 737-800 вылетел из Тегерана в Киев. Воздушное судно разбилось практически сразу после взлета в окрестностях международного аэропорта им. Имама Хомейни.



Жертвами крушения стали все, кто находился на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа.



Вскоре после инцидента в Тегеране признали, что по самолету был нанесен удар. Boeing сбили из-за ошибки, которую допустили иранские военные. Как заявил тогда командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде, он берет на себя ответственность за катастрофу.



Автор: Злата Богатова

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