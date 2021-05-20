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В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
20.5.2021 19:32
Фото: vk.com
Власти Индонезии подтвердили сведения о двадцати семи смертельных случаях, которые были зарегистрированы медиками среди пациентов, получивших прививку от коронавируса.
По данным CNN Indonesia, для вакцинации применялся китайский препарат.
После инъекции китайской вакцины Sinovac против коронавируса в Индонезии скончались двадцать семь человек. Как пояснили представители специального комитета, все пациенты страдали от серьезных сопутствующих заболеваний.
В сообщении указано, что причиной смерти десяти человек стали осложнения COVID-19, еще четырнадцать скончались из-за проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Остальные пациенты умерли после того, как врачи диагностировали у них нарушения функции почек, а также страдали от сахарного диабета.
Ранее в Швеции скончалась женщина, первой привитая от коронавируса. 92-летняя Гун-Бритт Джонссон была вакцинирована в конце прошлого декабря.
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