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В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса
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В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавируса


20.5.2021 19:32
В Индонезии 27 человек умерли после вакцинации против коронавирусаФото: vk.com

Власти Индонезии подтвердили сведения о двадцати семи смертельных случаях, которые были зарегистрированы медиками среди пациентов, получивших прививку от коронавируса.

По данным CNN Indonesia, для вакцинации применялся китайский препарат.

После инъекции китайской вакцины Sinovac против коронавируса в Индонезии скончались двадцать семь человек. Как пояснили представители специального комитета, все пациенты страдали от серьезных сопутствующих заболеваний.

В сообщении указано, что причиной смерти десяти человек стали осложнения COVID-19, еще четырнадцать скончались из-за проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой. Остальные пациенты умерли после того, как врачи диагностировали у них нарушения функции почек, а также страдали от сахарного диабета.

Ранее в Швеции скончалась женщина, первой привитая от коронавируса. 92-летняя Гун-Бритт Джонссон была вакцинирована в конце прошлого декабря.

Автор: Злата Богатова

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