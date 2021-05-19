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ВВС Польши объяснили сообщения о захвате самолета
13:30
Фото: static.nation-news.ru
Воздушное судно, подавшее сигнал о захвате, задействовано в тактических учениях Renegade-Sarex, которые проводятся в период с 17 по 21 мая.
Соответствующий комментарий сделала официальный представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская, передает ТАСС.
Самолет польских ВВС подавал сигнал о захвате в процессе учений, которые сейчас проводятся на территории республики. Адриана Волыньская пояснила, что воздушное судно задействовано в программе Renegade-Sarex. Комментарий был дан на просьбу прокомментировать распространившиеся в СМИ сведения о захвате борта. Как отметила представительница командования ВС Польши, в действительности речь идет об одном из эпизодов в рамках учений в сфере противодействия терроризму.
До этого портал OpenSky Network сообщил о сигнале, поданном летчиками пассажирского Boeing 737 86X. Принадлежащий ВВС Польши самолет информировал о захвате воздушного судна, направив диспетчеру спецкод 7500.
Накануне в результате авиакатастрофы погибли два белорусских летчика. Военный самолет Як-130 разбился под Барановичами Брестской области. Находившиеся на его бортукомандир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена эскадрильи лейтенант Никита Куканенко успели увести судно от жилых домов, а затем катапультировались. Но спастись им не удалось.
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