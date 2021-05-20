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В Индонезии более 50 подозреваемых в терроризме могут приговорить к смертной казни


20.5.2021 11:14
В Индонезии более 50 подозреваемых в терроризме могут приговорить к смертной казниФото: okeline.com

Власти Индонезии могут приговорить к смертной казни или пожизненному заключению 53 фигурантов дела, которое возбудили после взрыва в соборной церкви Макассара.

Как сообщает CNN Indonesia, в числе задержанных - семь женщин.

Все подозреваемые помещены в центр содержания главного управления полиции Южного Сулавеси. Со ссылкой на заявление правоохранительных органов отмечается, что в ходе обысков у задержанных было изъято оружие и взрывчатые вещества.

Спецоперация по поимке десятков подозреваемых в причастности к террористической деятельности проводилась соответствующим подразделением национальной полиции Индонезии.

Ранее в полиции Южного Сулавеси пояснили, что все задержанные в той или иной степени причастны к взрыву в соборной церкви Макассара. 28 марта 2021 года, когда католики проводили мессу в Вербное воскресенье, там сработала бомба.

В результате инцидента ранения получили двадцать человек. Случившееся было квалифицировано как теракт, осуществленный двумя смертниками - мужчиной и женщиной. Оба террориста погибли на месте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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