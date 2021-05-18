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Скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину
19:41
Фото: tviigetz.ru
Ушла из жизни киноактриса Татьяна Проценко, в детстве сыгравшая Мальвину в известном кинофильме "Приключения Буратино".
По словам супруга артистки, журналиста Алексея Войтюка, его жена около трех лет боролась с тяжелым недугом.
Актриса Татьяна Проценко скончалась на 54-м году жизни, передает РБК со ссылкой на ее супруга Алексея Войтюка. Артистка ушла из жизни сегодня в 10:30 утра, в больнице. Последнее время она находилась в реанимационном отделении. Причиной смерти стало онкологическая болезнь, которую у Проценко диагностировали около трех лет назад, рассказал журналистам Войтюк.
Дата и место церемонии прощания будут объявлены позднее.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля. По словам артистки, с ассистентом режиссера "Буратино" она совершенно случайно познакомилась во время поездки в поезде. Он и предложил ей поучаствовать в пробах на роль Мальвины, а потом девочку утвердили на роль по решению режиссера фильма Леонида Нечаева. Позднее Проценко окончила ВГИК, получив диплом киноведа.
Советские зрители увидели "Приключения Буратино" в 1976 году. Татьяна Проценко была единственной из юных артистов, кто в кадре говорил своим голосом - всех остальных героев переозвучивали с участием других актрис.
По данным СМИ, игравший Буратино Дмитрий Иосифов впоследствии стал режиссером. Роман Столкарц, запомнившийся по роли Пьеро, эмигрировал в Израиль, где работает врачом. Исполнивший роль Артемона Томас Аугустинас живет в Канаде и занимается бизнесом. Нет сведений лишь о том, как сложилась судьба Григория Светлорусова, который играл Арлекина.
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