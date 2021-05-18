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Названы самые распространенные схемы обмана на кассе супермаркета
18.5.2021 12:34
Фото: vk.com
Россиян предупредили об обмане, с которым они могут столкнуться на кассах супермаркетов.
Наиболее распространенные схемы описала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова, передает агентство "Прайм".
По словам эксперта, чаще всего встречается добавленный в чек лишний товар. Подобное происходит, когда клиент совершает много покупок. Хотя иногда на кассе просто неправильно сканируют штрих-коды из-за технического сбоя или не очень внимательных сотрудников.
В процессе оплаты стоит тщательно проверять чек, отметила Алиса Храмова. Случается, что кассир пробивает лишний товар, чтобы позже забрать его себе. Обычно сотрудник магазина "дублирует" позицию, которая уже есть в чеке. Но бывает, что добавляется и совершенно посторонний товар, когда штрихкод вводят вручную.
Используя наличные, также стоит проверять сумму сдачи. Иногда в супермаркете могут сдать меньше, чем должны — умышленно или по недоразумению. Если кассир не выдал чек, а оплата производилась наличными, позже можно "отменить" покупку. Тогда продавец попросту забирает деньги себе.
Кроме того, в чеке может неожиданно появиться "акция 1+1", когда два товара продаются цене одного, хотя покупатель об этом не знал. В таких случаях кассир может специально не предупредить клиента, чтобы присвоить второй товар.
Менее распространенным и относительно безобидным вариантом мошенничества эксперт назвала действия кассиров, которые вместо карт покупателей сканируют собственные бонусные карта, увеличивая начисленные им баллы.
Безопасность со стороны магазина обеспечивается видеонаблюдением, которое позволяет контролировать работу кассира. При жалобах клиентов супермаркет может и подтвердить факт обмана. Покупателям же стоит всегда забирать чеки и очень внимательно их проверять, чтобы не стать жертвами мошенничества, констатировала доцент.
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