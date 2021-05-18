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Названы лучшие страны Европы для пенсионеров


18.5.2021 13:32
Названы лучшие страны Европы для пенсионеровФото: verelq.am

Исследование, посвященное качеству жизни пожилого населения в различных государствах Европы, проводили аналитики британской финансовой компании Blacktower Group.

Результаты появились на официальном сайте организации Blacktowerfm.com.


Как стало известно, при составлении рейтинга учитывались такие параметры, как уровень преступности и средняя продолжительность жизни, а также отношение размеров пенсий к стоимости продуктов первой необходимости. Кроме того, специалисты сравнивали процент населения старше 65 лет в различных государствах и стоимость жилья.

В результате лучшей страной для пенсионеров была названа Финляндия. Следом за ней идут Испания и Словения. На трех последних строчках списка расположились Украина, Албания и Белоруссия.

Напомним, Финляндия неоднократно возглавляла рейтинг самых счастливых государств World Happiness Report, включая прошлогодний список. Среди стран, вошедших в первую десятку, также были Дания, Исландия и Швейцария. Россия тогда потеряла сразу пять пунктов и заняла лишь 73-ю позицию. На самых последних строчках оказались такие государства как Йемен, Индия и целый ряд стран Африки, в частности, Зимбабве, Руанда и Южный Судан. Самым последним был Афганистан.

Автор: Злата Богатова

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