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ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира


20.3.2020 16:43
ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мираФото: vk.com

Лидером рейтинга самых счастливых государств World Happiness Report вновь стала Финляндия - уже в третий раз.

Среди стран, вошедших в первую десятку - Дания, Швейцария и Исландия.

В числе государств, которые, по версии ООН можно на сегодняшний день считать наиболее счастливыми, также оказались Австрия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Соединенные Штаты в это году расположились на 18-й строке, сразу за Германией, тогда как 13-е и 23-е места соответственно были отданы Великобритании и Франции.

РФ потеряла сразу пять пунктов и занимает в новом рейтинге лишь 73-ю позицию.

В самом конце списка оказались такие государства как Афганистан (замыкает рейтинг), Йемен, Индия и целый ряд стран Африки, в частности, Зимбабве, Руанда и Южный Судан.

При составлении ежегодного рейтинга World Happiness Report эксперты подразделения ООН по поиску решений стабильного развития оценивают несколько показателей, в том числе, ожидаемую продолжительность жизни, уровень соцподдержки, коррупцию и др.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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