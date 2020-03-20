Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира

20.3.2020 16:43

Фото: vk.com



Лидером рейтинга самых счастливых государств World Happiness Report вновь стала Финляндия - уже в третий раз.



Среди стран, вошедших в первую десятку - Дания, Швейцария и Исландия.



В числе государств, которые, по версии ООН можно на сегодняшний день считать наиболее счастливыми, также оказались Австрия, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Соединенные Штаты в это году расположились на 18-й строке, сразу за Германией, тогда как 13-е и 23-е места соответственно были отданы Великобритании и Франции.



РФ потеряла сразу пять пунктов и занимает в новом рейтинге лишь 73-ю позицию.



В самом конце списка оказались такие государства как Афганистан (замыкает рейтинг), Йемен, Индия и целый ряд стран Африки, в частности, Зимбабве, Руанда и Южный Судан.



При составлении ежегодного рейтинга World Happiness Report эксперты подразделения ООН по поиску решений стабильного развития оценивают несколько показателей, в том числе, ожидаемую продолжительность жизни, уровень соцподдержки, коррупцию и др.



Автор: Злата Богатова

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