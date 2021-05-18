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Латвийских подростков вакцинируют от COVID-19 без разрешения родителей
18.5.2021 05:33
Фото: soveti.top
В Латвии начала действовать программа по добровольной вакцинации от коронавируса для подростков, которые старше 16 лет.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны, юные пациенты смогут получить препарат производства BioNTech/Pfizer.
С понедельника, 17 мая, в Латвии начали прививать от коронавируса подростков, которым уже исполнилось 16 лет. Желающие могут записаться на вакцинацию через интернет либо по телефону. Кроме того, есть возможность сделать прививку, обратившись к семейному врачу либо медицинское учреждение, включая центры массовой вакцинации.
В соответствии с латвийскими законами, все граждане старше 14 лет могут ставить прививки, не получая предварительно разрешение родителей или опекунов. Для вакцинации требуется лишь согласие юных пациентов.
Ранее в Уфе стартовала лотерея среди тех, кто уже поставил прививку от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Башкирии Максим Забелин, среди вакцинированных местных жителей будут разыграны квартира и ценные призы.
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