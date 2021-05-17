Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уфе среди вакцинированных от коронавируса разыграют квартиру

17.5.2021 19:37

Фото: norge.ru



Квартира и ценные призы будут разыграны в столице Башкирии, сообщил глава Минздрава региона Максим Забелин.



На сегодняшнем оперативном совещании он рассказал, что участниками лотереи смогут стать местные жители, поставившие прививки от COVID-19.



По словам Максима Забелина, акция по мотивации граждан к вакцинации стартовала в Башкирии 14 мая. Жители Уфы могут поставить прививки в стационарных и мобильных пунктах, после чего им будет выдан специальный купон с QR-кодом и электронным номером. Позднее они смогут зарегистрироваться, чтобы поучаствовать "в розыгрыше ценных призов, в том числе и квартиры", - сказал глава Минздрава Башкирии.



Министр отметил, что решение властей уже принесло результаты - число тех, кто хочет привиться от коронавируса, "значительно увеличилась".



Забелин также пояснил, что в Башкирию поступило свыше 367,8 тыс. доз вакцины. В скором времени в республику доставят еще порядка 16 тыс. доз. Первый компонент препарата получили уже более 300 тыс. жителей региона, второй - около 224 тыс.



Сейчас жителей Башкирии прививают вакцинами "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) и "ЭпиВакКорона". В ближайшие дни ожидается поступление новой отечественной вакцины "КовиВак", которую разработали специалисты центра им. Чумакова.



Автор: Злата Богатова

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