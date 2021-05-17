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В Уфе среди вакцинированных от коронавируса разыграют квартиру
17.5.2021 19:37
Фото: norge.ru
Квартира и ценные призы будут разыграны в столице Башкирии, сообщил глава Минздрава региона Максим Забелин.
На сегодняшнем оперативном совещании он рассказал, что участниками лотереи смогут стать местные жители, поставившие прививки от COVID-19.
По словам Максима Забелина, акция по мотивации граждан к вакцинации стартовала в Башкирии 14 мая. Жители Уфы могут поставить прививки в стационарных и мобильных пунктах, после чего им будет выдан специальный купон с QR-кодом и электронным номером. Позднее они смогут зарегистрироваться, чтобы поучаствовать "в розыгрыше ценных призов, в том числе и квартиры", - сказал глава Минздрава Башкирии.
Министр отметил, что решение властей уже принесло результаты - число тех, кто хочет привиться от коронавируса, "значительно увеличилась".
Забелин также пояснил, что в Башкирию поступило свыше 367,8 тыс. доз вакцины. В скором времени в республику доставят еще порядка 16 тыс. доз. Первый компонент препарата получили уже более 300 тыс. жителей региона, второй - около 224 тыс.
Сейчас жителей Башкирии прививают вакцинами "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) и "ЭпиВакКорона". В ближайшие дни ожидается поступление новой отечественной вакцины "КовиВак", которую разработали специалисты центра им. Чумакова.
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