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В Петербурге могут усилить ограничения из-за COVID-19
17.5.2021 21:02
Фото: modscheats.ru
Власти Петербурга могут усилить ограничения, необходимые для борьбы с распространением коронавируса, в связи с ростом числа госпитализированных пациентов. Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил в эфире "Радио России".
Как заявил Александр Беглов, он допускает возможное усиление ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, это произойдет, если в Петербурге будут и дальше увеличиваться показатели по количеству госпитализаций пациентов с коронавирусом. Губернатор Санкт-Петербурга пояснил, что на прошлой неделе специалистами был зафиксирован рост числа активных больных практически на 30%. В случае, если подобная тенденция сохранится, в соответствиями с требованими Роспотребнадзора власти примут дополнительные меры.
Беглов также отметил, что на территории Европы сейчас "свирепствует индийский штамм коронавируса". Людям в этих странах крайне нужна вакцинация, констатировал петербургский губернатор.
На текущий момент в Петербурге продолжает действовать требование обязательного применения средств индивидуальной защиты, оно распространяется на общественные места и транспорт. Проведение мероприятий с числом участников более 75, включая культурные, торжественные и спортивные, нужно согласовывать с соответствующими комитетами администрации города. Период действия основных ограничительных мер ранее был установлен властями до 30 мая.
На текущий момент в больницах Петербурга развернуто 5248 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Свободными остаются 729 из них (около 14% от коечного фонда для этой категории больных). По последним данным, состояние 23% пациентов в коронавирусных стационарах врачи оценивают как тяжелое. 194 человека подключены к ИВЛ.
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