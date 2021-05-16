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В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19


11:17
В Петербурге за неделю после праздников на 6% возросло число пациентов с COVID-19Фото: deon.pl

За минувшую неделю в больницах Санкт-Петербурга число активно больных коронавирусом возросло на 6,38%.

Последние данные озвучили накануне в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Число пациентов с лабораторно подтвержденным заражением в стационарах увеличилось на 9,6%, а тех, кто находится сейчас амбулаторном лечении — на 5,55%. Как свидетельствует статистика, рост заболеваемости продолжает расти.

В сравнении с прошлым воскресеньем на 28,86% стало больше зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Показатели суточной госпитализации взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями возросли на 26,35%.

Представители Межведомственного совета напомнили, что при первых признаках острой респираторной вирусной инфекции следует оставаться дома и ожидать врача.

На текущий момент в больницах Петербурга развернуто 5248 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Свободными остаются 729 из них (около 14% от коечного фонда для этой категории больных). По последним данным, состояние 23% пациентов в коронавирусных стационарах врачи оценивают как тяжелое. 194 человека подключены к ИВЛ.

Ранее глава отечественного министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился к жителям России скорее прививаться от коронавируса. По мнению министра, это стоит делать, не ожидая начала третьей волны пандемии.

Автор: Злата Богатова

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