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Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемии


12:44
Мурашко призвал россиян делать прививки, не дожидаясь третьей волны пандемииФото: cdn.agency

Глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился к согражданам с призывом прививаться от коронавируса.

По мнению министра, это стоит делать, не дожидаясь третьей волны пандемии.

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, россиянам не следует ждать третьей волны пандемии, а поспешить сделать прививку. Глава ведомства говорил на эту тему в эфире канала "Россия-1".

По словам Мурашко, многие задаются вопросами о том, как долго будет сохраняться опасность заражения. Министр подчеркнул, ожидать нового всплеска не стоит. Вместо этого необходимо "просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов".

Ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС выразил мнение о том, что в России сейчас уже идет третья волна пандемии. Специалист связал с этим увеличение показателей по выявленным заражениям коронавирусом в некоторых регионах страны. Рост фиксируется в течение последних нескольких дней.

Согласно официальным данным, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за период с начала пандемии в РФ было зарегистрировано в общей сложности 4 940 245 лабораторно подтвержденных случаев заражения. На текущий момент 4 556 073 человека уже признаны выздоровевшими, скончались 115 871.

За минувшие сутки прирост по стране составил 8 554 случая. Чуть больше - 8 573 пациента - были выписаны из больниц, умер умер 391 пациент. В Москве выявили 2 789 зараженных, скончались 56 человек, 2 414 пациента признаны излечившимися.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 165

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