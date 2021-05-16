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Израильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАС
16.5.2021 13:01
Фото: vk.com
ВВС Израиля атаковали дом, где проживает Йехьи Синвара, возглавляющий с 2017 года политическое и военное крыло ХАМАС в секторе Газа. Об этом рассказали СМИ, подконтрольные движению. Сведений о судьбе одного из лидеров объединения, а также пострадавших в результате обстрела, пока не приводится.
Движение ХАМАС продолжает выпускать ракеты по территории еврейского государства. В частности, над городом Беэр-Шева в южной части страны пять ракет, выпущенных палестинцами, удалось перехватить с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол", еще семь упали на открытой местности. Об этом сообщает The Times of Israel.
Со ссылкой на источники в военном командовании уточняется, что израильтяне атаковали ряд объектов в анклаве в качестве ответа на ракетные запуски. В общей сложности израильские самолеты нанесли по сектору Газа свыше ста ударов, пишут палестинские СМИ. Со ссылкой на медиков уточняется, что за минувшую ночь жертвами обстрелов стали четыре человека, двадцать пять пострадали. Всего за период с начала обострения обстановки погибли уже не менее 149 палестинцев, в том числе 41 ребенок.
В Израиле ранее сообщили о десяти погибших, среди которых двое детей.
Ранее Комитет защиты журналистов потребовал от израильтян обосновать удар, который был нанесен по офисам СМИ в Газе. После атаки оказалось разрушенным высотное здание, в котором располагались представительства ряда мировых изданий. Дом стал уже четвертым многоэтажным зданием, уничтоженным за последние дни в результате авиаударов.
В армии Израиля объяснили, что ХАМАС использовал 11-этажную "медиабашню" в Газе для военных задач. Как заявил официальный ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, в этом высотном здании в действительности осуществлялся сбор разведывательной информации.
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