ИнтерНовости - новости в стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
В Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
В Пекине раскритиковали вывод войск США из Афганистана
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика
Неймара обвинили в организации вооруженного ограбления бразильского политика
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадалиВ Израиле при обрушении в синагоге погибли 2 человека, более 160 пострадали
В Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУВ Москве отпустили депутата, задержанного на незаконной акции у МГУ
В США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идейВ США офицера отстранили из-за слов о распространении в войсках марксистских идей
Экс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство РФЭкс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство РФ
Израильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАСИзраильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАС

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Открытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового снаОткрытие первого инновационного концепт-стора Askona здорового сна
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Израильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАС


16.5.2021 13:01
Израильтяне нанесли удар по дому военного лидера движения ХАМАСФото: vk.com

ВВС Израиля атаковали дом, где проживает Йехьи Синвара, возглавляющий с 2017 года политическое и военное крыло ХАМАС в секторе Газа. Об этом рассказали СМИ, подконтрольные движению. Сведений о судьбе одного из лидеров объединения, а также пострадавших в результате обстрела, пока не приводится.

Движение ХАМАС продолжает выпускать ракеты по территории еврейского государства. В частности, над городом Беэр-Шева в южной части страны пять ракет, выпущенных палестинцами, удалось перехватить с помощью системы противоракетной обороны "Железный купол", еще семь упали на открытой местности. Об этом сообщает The Times of Israel.

Со ссылкой на источники в военном командовании уточняется, что израильтяне атаковали ряд объектов в анклаве в качестве ответа на ракетные запуски. В общей сложности израильские самолеты нанесли по сектору Газа свыше ста ударов, пишут палестинские СМИ. Со ссылкой на медиков уточняется, что за минувшую ночь жертвами обстрелов стали четыре человека, двадцать пять пострадали. Всего за период с начала обострения обстановки погибли уже не менее 149 палестинцев, в том числе 41 ребенок.

В Израиле ранее сообщили о десяти погибших, среди которых двое детей.

Ранее Комитет защиты журналистов потребовал от израильтян обосновать удар, который был нанесен по офисам СМИ в Газе. После атаки оказалось разрушенным высотное здание, в котором располагались представительства ряда мировых изданий. Дом стал уже четвертым многоэтажным зданием, уничтоженным за последние дни в результате авиаударов.

В армии Израиля объяснили, что ХАМАС использовал 11-этажную "медиабашню" в Газе для военных задач. Как заявил официальный ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, в этом высотном здании в действительности осуществлялся сбор разведывательной информации.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройствВ период пандемии специалисты фиксируют рост психических расстройств
США стали крупнейшим импортером российского мороженогоСША стали крупнейшим импортером российского мороженого
Названы основные версии крушения вертолета Ми-2 на КамчаткеНазваны основные версии крушения вертолета Ми-2 на Камчатке
В США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 летВ США экс-спецназовца за шпионаж в пользу России посадили на 15 лет
Устроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в сектуУстроивший стрельбу в Казани предлагал сокурснику вступить в секту

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru