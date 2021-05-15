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В армии Израиля объяснили удар по офисам СМИ в Газе


15.5.2021 23:11
В армии Израиля объяснили удар по офисам СМИ в ГазеФото: profile.ru

ХАМАС использовал "медиабашню" в Газе для военных задач, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в ходе сегодняшнего брифинга. По его словам, в этом высотном здании осуществлялся сбор военной и разведывательной информации, передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, "это не здание, которое использовалось журналистами". Удар был нанесен не по "медиабашне", как передали ранее некоторые СМИ.

По словам Конрикуса, израильская разведка располагала данными о том, что этот объект использовался ХАМАС для сбора военной и разведывательной информации. В здании имелись "помещения научно-исследовательского характера". Кроме того, внутри либо на крыше в прошлом установили спецоборудование для осуществления атак против Израиля, подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Кроме того, израильтяне перед каждым ударом по инфраструктуре в Газе выносят соответствующие предупреждение за час. Этот случай не стал исключением, пояснил Конрикус. Он подчеркнул, что военные всегда стремятся исключить и минимизировать "жертвы и пострадавших среди гражданского населения", в том числе, представителей прессы.

Конрикус также отметил, что радикалы ХАМАС продолжают активно использовать в своих целях гражданские объекты.

После очередного обстрела Комитет защиты журналистов потребовал от Израиля обосновать удар по офисам СМИ в Газе. В результате сегодняшней атаки было уничтожено 11-этажное здание, в котором находились офисы ряда мировых изданий. Дом стал уже четвертым высотным зданием, разрушенным за последние дни после израильских ударов по территории анклава.

Ранее в прессе распространились сообщения о том, что все иностранные авиакомпании отменили рейсы в Израиль из-за соображений безопасности. Причиной этого стали продолжающиеся ракетные обстрелы из сектора Газа, сообщило израильское госрадио Kan.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 208

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