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Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой и еще тремя странами
14:46
Фото: smi2.net
С 25 мая возобновляется авиасообщение между Россией и несколькими государствами, передает ТАСС со ссылкой на представителей оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В числе этих направлений - Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия.
Авиасообщение с указанными государствами Россия возобновит уже 25 мая, рассказали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса. Соответствующее решение принималось с учетом эпидемиологической ситуации в каждой из этих стран.
В частности, речь идет о регулярных рейсах из Москвы в Рейкьявик, которые в скором времени будут осуществляться дважды в неделю, в мальтийскую Валлетту, мексиканский Канкун, столицу Португалии Лиссабон и Джидду. Кроме того, в Саудовскую Аравию будут проводиться рейсы из Грозного и Махачкалы.
Напомним, по причине ухудшения эпидобстановки в конце прошлого года российские власти вновь приняли решение о приостановлении воздушного сообщения с Великобританией. В апреле 2021 года аналогичные меры были предприняты в отношении Танзании и Турции. Рейсы в эти страны приостановили вплоть до 1 июня.
По данным Росавиации, за вторую половину апреля из Турции в Россию удалось выполнить более трехсот вывозных рейсов. В результате домой смогли возвратиться свыше 73 тыс. россиян. При этом более 63 тыс. туристов перевезли российские авиакомпании, сделавшие в общей сложности 277 рейсов.
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