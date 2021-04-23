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Путин подписал указ о мерах против недружественных государств
09:45
Фото: divanews.ru
Глава РФ Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественную деятельность других стран.
Документ ограничивает возможности некоторых дипломатических миссий по трудоустройству сотрудников в России.
Список стран, действия властей которых в последнее время носят недружественный характер, предстоит составить правительству РФ, информирует пресс-служба Кремля. Правительство при этом обязали контролировать процесс соблюдения трудовых прав россиян в случаях прекращения договоров в соответствии с президентским указом.
Документ, призванный защищать интересы и безопасность РФ, ограничивает вплоть до полного запрета (при необходимости) оформление дипмиссиями и консульскими учреждениями, представительствами госорганов и госучреждений недружественных государств документов, являющихся основанием для трудовых отношений с физлицами в России.
Подобные договоры с физическими лицами, заключенные до момента вступления в силу этого указа, если их общее число больше установленного российским правительством количества, должны быть прекращены.
Ранее в МИД РФ уточнили число оставшихся дипломатов в посольствах Чехии и России. В ведомстве отечественном внешнеполитическом ведомстве пояснили, что к началу лета в дипмиссиях останется по семь представителей МИД, двадцать пять административно-технического сотрудников и девятнадцать человек, принятых на месте.
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