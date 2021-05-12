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Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа
10:23
Фото: isralove.org
Военные Израиля приступили к разработке плана наземной операции, которая будет проводиться в секторе Газа.
Предполагается, что документы будут представлены командованию и политическому руководству страны уже сегодня, передает Times of Israel.
Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидаи Зильберман, военнослужащие занимаются разработкой планов осуществления наземной операции в секторе Газа. Предполагается, что военному командованию и властям государства их представят уже сегодня.
По словам Зильбермана, приказа о проведении такой операции пока еще не последовало. При этом на территории приграничных районов ранее уже были сосредоточены военные подразделения. За последние несколько дней туда перебросили, в частности, бронетанковую, десантные и пехотные бригады.
Ранее в Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет. За период с начала очередного обострения конфликта зафиксировано по меньшей мере 1600 ракет, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.
Стороны продолжают обмениваться ударами. В результате израильских атак погибли 69 жителей анклава, передает канал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.
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