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Израиль готовит план наземной операции в секторе Газа


10:23
Израиль готовит план наземной операции в секторе ГазаФото: isralove.org

Военные Израиля приступили к разработке плана наземной операции, которая будет проводиться в секторе Газа.

Предполагается, что документы будут представлены командованию и политическому руководству страны уже сегодня, передает Times of Israel.

Как заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Хидаи Зильберман, военнослужащие занимаются разработкой планов осуществления наземной операции в секторе Газа. Предполагается, что военному командованию и властям государства их представят уже сегодня.

По словам Зильбермана, приказа о проведении такой операции пока еще не последовало. При этом на территории приграничных районов ранее уже были сосредоточены военные подразделения. За последние несколько дней туда перебросили, в частности, бронетанковую, десантные и пехотные бригады.

Ранее в Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет. За период с начала очередного обострения конфликта зафиксировано по меньшей мере 1600 ракет, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.

Стороны продолжают обмениваться ударами. В результате израильских атак погибли 69 жителей анклава, передает канал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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