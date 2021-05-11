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В Тель-Авиве слышна воздушная тревога


11.5.2021 21:35
В Тель-Авиве слышна воздушная тревогаФото: imag.one

Сирены воздушной тревоги сработали сегодня вечером в Тель-Авиве, передает агентство Associated Press.

Израиль и Палестина продолжают обмениваться ракетными ударами, с обеих сторон есть жертвы из числа гражданского населения.

Как заявили представители Армии обороны Израиля, ХАМАС ведет ракетный обстрел из установок, спрятанных среди объектов гражданской инфраструктуры на территории Газы. В частности, удар был нанесен по одному из энергообъектов в Ашкелоне. Две жительницы этого израильского города погибли, передает Jerusalem Post.

По данным палестинцев, в Газе после очередной атаки израильтян обрушился 13-этажный жилой дом. Жертвами обстрелов стали десять детей и 18 взрослых жителей Палестины, сообщает Donia Al-Watan со ссылкой на заявление Минздрава региона.

Ранее сообщалось о столкновениях в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима, где пострадали около четырехсот мусульман. Позже газета Al-Quds со ссылкой на представителя городского отделения Общества Красного Полумесяца рассказала о том, что ранения получили порядка шестисот палестинцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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