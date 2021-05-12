Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В институте РАН отреагировали на статью о цепной реакции на ЧАЭС

07:21

Фото: vk.com



Авторы публикации сообщают об явлениях, которые уже известны ученым, но изучены пока еще не слишком глубоко, считают российские специалисты.



Статья, посвященная возможной самоподдерживающей цепной реакции на Чернобыльской АЭС, появилась ранее в журнале Science.



Российские эксперты прокомментировали материал, разместив соответствующее заявление на сайте Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН). По мнению отечественных специалистов, в статье сообщается об явлениях, которые уже были известны. Реакции деления с образованием нейтронов могут считаться характерными "как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива", - отмечается в тексте. Потоки нейтронов присутствуют в любом хранилище такого рода. При этом до момента, когда теоретически возникнет состояние, которое может потребовать вмешательства, еще пройдет немало лет.



Как отметили представители ИБРАЭ, на протекание реакций радиоактивного деления под реактором ЧАЭС оказывают влияние несколько факторов. В частности, вода, проникающая туда с дождевыми или грунтовыми потоками, может способствовать повышению "интенсивности реакций деления в топливных массах". Эти и другие процессы, вероятно, пока еще не исследовались достаточно глубоко, именно об этом и говорится в публикации.



Ранее в научном журнале Science появилась статья, в которой со ссылкой на британского химика Нила Хайятта из Университета Шеффилда говорилось о реакциях деления в топливосодержащих материалах. Утверждалось, что они вновь начались в разрушенном энергоблоке ЧАЭС, где остается смесь из ядерного топлива и других материалов, появившихся после аварии. Эти явления авторы статьи сравнивают с углями, которые тлеют в мангале.



Чернобыльская АЭС находится на территории Вышгородского района Украины, неподалеку от границы с Белоруссией. Она была введена в эксплуатацию в сентябре 1977 года. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года там произошла авария, считающаяся наиболее масштабной за всю историю атомной энергетики. Мощность взрыва, который прогремел на четвертом энергоблоке ЧАЭС, по мнению ученых, сравнима с взрывами восьмидесяти атомных бомб, сброшенных в августе 1945 года на Хиросиму в Японии.



В результате катастрофы реактор был разрушен полностью, после чего большой объем радиоактивных веществ выбросило в окружающую среду. За первые три месяца от последствий аварии скончались более тридцати человек, еще девятнадцать - в период с 1987 по 2004 год. Острую лучевую болезнь в той или иной степени тяжести диагностировали у 134 ликвидаторов. По данным ряда специалистов, с облучением может быть связана смерть около четырех тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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