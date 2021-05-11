Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Оливер Стоун: США ведут войну против России

09:32

Фото: kinorium.com



Довольно долго Соединенные Штаты и государства Запада, по сути, ведут войну против России, считает американский кинорежиссер Оливер Стоун.



Своим мнением он поделился в онлайн-интервью The Washington Post, которое сегодня цитирует ТАСС.



Кинематографист прокомментировал выступление главы РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. По словам Оливера Стоуна, против России уже довольно долго ведется кампания, которую практически можно считать войной. Отправной точкой можно считать период 2006-07 годов, когда российский лидер произнес свою речь, отметил режиссер.



По словам Стоуна, в действительности не имеется никаких доказательств агрессивности Москвы. Вместе с тем, все более агрессивными становятся силы НАТО, окружившие Россию и стремящиеся взять в кольцо и Китай, добавил американский культурный деятель.



Необходимо, чтобы в Соединенных Штатах люди начали высказываться за установление мирных и партнерских отношений, заявил кинематографист. Вашингтону и Европе надо "уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном" и другими государствами, констатировал режиссер. Он отметил, что важно менять свою точку зрения, потому что американцы все еще стремятся стать "единственной державой мира, контролирующей ситуацию". Однако такой путь "самоубийственный", подчеркнул Стоун.



Напомним, в конце прошлого года Оливер Стоун, посетивший Мурманск, привился российской вакциной от коронавируса. Как пояснял тогда кинематографист, он "слышал много положительных откликов" о препарате, разработанном в РФ. Режиссер приезжал в Россию, готовясь к съемкам своего нового документального фильма, который будет посвящен климатическим изменениям. По словам Стоуна, во время визита ему хотелось познакомиться с работой атомных станций в Белоярске, Мурманске и Обнинске.



Автор: Злата Богатова

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